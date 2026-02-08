衆院選、自民・維新で350議席以上獲得か　中道は大苦戦...「やらかした」の声も　安住淳共同幹事長は敗戦見通し

2026年2月8日に投開票が行われた第51回衆議院議員総選挙での、20時時点での予測議席数が注目を集めている。

各社の情勢報道によると、与党の自民党と日本維新の会が合計で350議席以上を獲得する見通しだ。

「自民圧勝」「中道大幅減」などのワードがトレンド入り

たとえば、JNNによる予想獲得議席では、与党の自民党は321議席、日本維新の会は35議席の計356議席となる見込みだと報じられた。野党では中道改革連合が50議席、国民民主党が29議席、日本共産党が3議席、参政党が11議席、減税日本・ゆうこく連合が2議席、チームみらいが8議席、その他が6議席と見込まれている。自民は前回から123議席を伸ばすとともに、単独で過半数を大きく上回る情勢となっている。

ほかに、NHK速報でも「衆院選 自民単独で過半数大きく上回り ３００議席に達する可能性」と伝えられた。Xでは、「選挙速報」「開票速報」「選挙特番」といったワードに並び、「自民圧勝」「中道大幅減」などとするワードがトレンド入りしている。SNSでは、「高市自民強すぎ」など、自民党の強さに驚く声が相次いだ。一方で、「自民が強いというより中道が弱すぎる」「自民圧勝というよりも中道の自滅」などの見られ方もされている。