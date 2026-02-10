立憲・田島麻衣子氏、中道・野田共同代表「兄貴や弟のような人たち」発言をバッサリ　「多様性を重んじる党の代表として失格」

立憲民主党の田島麻衣子参院議員が2026年2月10日、Xで中道改革連合の野田佳彦共同代表を批判した。

「多くの大切な仲間を失い、痛恨の極み」

立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合は、8日に投開票が行われた衆院選で公示前から167議席から49議席に減らす結果となった。報道各社は中道の結果について「歴史的大敗」などと報じている。

立憲の副幹事長を務める田島氏は9日、衆院選の結果を受け、「怒涛の選挙戦から一晩あけました。多くの大切な仲間を失い、痛恨の極みです。ただ痛い」と投稿。

「でも、私は『不徳の致すところ』とは言いません。なぜなら、日本で1000万人を超える、信じられないほどの多くの有権者の方々が、今の政治を憂い、我々に未来と希望を託してくださったからです」と選挙結果を振り返った。

その上で、「私達は皆さんの声なき声の代弁者として、明日からも闘います。党の体制がどうなろうと、この気持ちは変わりません」とつづっている。

一方、10日には、野田氏と斉藤鉄夫共同代表が辞意を表明したとする報道を引用し、思いをつづった。

「野田氏『苦楽を共にした兄貴や弟のような人たちが...痛恨の極み』苦楽を共にした姉貴や妹のような人たちを忘れ去っている時点で、多様性を重んじる党の代表として失格」と批判。「5爺会見でも、女性や若い人が一人もいなくて、新党としてダメでした」とした。

また、田島氏は、リプライに対し、「次の世代の我々が頑張ります」と応じている。