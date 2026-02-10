遭難多発バックカントリー「スキー場の延長ではない！」　長野県警がXで注意喚起...その実態、窮状を聞いた

全国でバックカントリーのスキーなどを楽しむ人たちによる遭難が多発し、特に外国人のケースが目立っている。

スキー場の管理区域外になるため、長野県警の山岳遭難救助隊では、「バックカントリーはスキー場の延長ではありません！」と公式Xで注意喚起し、「安易な気持ちでバックカントリーエリアに入らないように」と呼びかけた。どんな実態があるのか、同隊に詳しく話を聞いた。

「トラブルがあっても、すぐに救助が来るとは限りません」

雪山のパウダーを存分に楽しんでいて、目の前の滝に気づかずそのまま転落、いきなり雪崩が襲ってきて仲間の前で姿を消し...。

長野県内では2026年1月に入って、バックカントリー遭難による死者が2人に上った。いずれも外国人で、アメリカ人男性とロシア人男性が帰らぬ人になった。

長野県警サイトの山岳情報などによると、1月は、バックカントリー遭難が9件あった。遭難した12人のうち、実に10人が外国人だった。

2月に入っても、遭難は止まらず、9日までに4件発生している。

こうした事態を受け、県警の山岳遭難救助隊は同日、過去の救助活動の写真を投稿し、スキーヤーらに注意を呼びかけた。バックカントリーは、スキー場の管理区域外になることから、「冬山そのもの」だとして、「トラブルがあっても、すぐに救助が来るとは限りません」と自覚を促した。

翌10日には、バックカントリー遭難しないための注意事項を投稿し、「スキー場が指定するゲートやアクセスポイントから入山（規制ロープをくぐらない）」「登山計画書の提出」「アバランチギアやビバーク装備等を携行」などを挙げた。

実際の遭難では、こうした点について、どんな状況になっているのだろうか。

山岳遭難救助隊の隊長は10日、J-CASTニュースの取材に対し、バックカントリーが盛んな白馬や野沢温泉などのスキー場では、ゲレンデ上部に「ここから出て下さい」などとゲートなどが設置されていることが多いとした。遭難者がこうしたゲートなどを利用しているかについては、こう答えた。