太田光、高市早苗首相を追い詰めた「いじわる」質問の真意　「『責任とる』女性リーダーを近くで見てるわけ」

お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんが2026年2月10日、同日深夜放送のラジオ番組『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）で、第51回衆議院議員総選挙に際して放送されたTBSの選挙特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」での、自民党総裁の高市早苗首相へのインタビューが波紋を広げていることについて語った。

「高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか？」

特番でスペシャルキャスターをつとめた太田さんは、自民党が掲げた消費税減税案をめぐり、高市氏に対して「もし、（公約を実現）できなかった場合、高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか？」と質問。驚く高市氏に「政治家としての責任の取り方をどうするかという、覚悟がおありなのか」などと畳み掛けた。

高市氏はこの質問に、「なんかいじわるやなぁ......」と漏らし、「最初から『できへん』と決めつけんといてください」と返答。「いじわるですかね？ この質問」とした太田さんに、高市氏は「うん。これから必死にやろうとしている私に対して、すごいいじわる」とした。

SNSでは、こうしたやり取りをめぐり、太田さんに対し賛否の声が上がっていた。