ロシアはじめアメリカの敵対勢力が接触していた？　エプスタイン文書に含まれていたトランプ大統領の名前

少女買春などの罪で起訴され勾留中に自殺した米富豪のエプスタイン氏の捜査資料「エプスタイン文書」が欧米の政界、実業界を揺るがせているが、2026年2月11日放送の「報道1930」（BS-TBS系）では「エプスタイン氏とは何者なのか」をテーマにした。

ハニートラップ工作の可能性

米司法省が公開したエプスタイン氏に関する捜査資料の中には、トランプ大統領をはじめクリントン元大統領やビル・ゲイツ氏ら多数の著名人が含まれていた。英国では、マンデルソン英上院議員が機密情報を流したのではという疑惑も浮上、スターマー首相の辞職問題にまで発展している。さらにロシアやイスラエルの情報機関との関係も取り沙汰され、エプスタイン疑惑はヨーロッパ全土に広がっている。

番組は、英テレグラフ紙の「女性との性関係を持つ映像で脅すハニートラップ工作を行っている可能性がある」との報道を紹介した。少女買春疑惑からスパイ疑惑にまで発展しそうだ。

MCの松原耕二さんは「これがまさにそれぞれの『弱み』を握るためということにつながってきますか」と事件の性格について聞く。

アメリカの外交、安全保障政策に詳しい明海大学教授の小谷哲男さんは「つながってきます。エプスタイン氏が外国の依頼でやったか自らやって外国に売り込もうとしていたかはわからないが、間違いなく有力者、著名人、大富豪の弱みを握り自らの権力を広げようとしていたと思うし、ロシアをはじめとするアメリカの敵対勢力が何らかの形でエプスタイン氏に接触していたということが疑われ始めている」と話した。