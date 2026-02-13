美女スノーボード・鬼塚雅、「ベネチアひとり旅」ショットに反響　「めちゃくちゃ可愛い」「リフレッシュしてね」

プロスノーボーダーの鬼塚雅選手（27）が2026年2月10日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。

「前を向いて進み続けます」

鬼塚選手は「報告が遅くなりましたが、2026年のオリンピックは残念ながら出場できませんでした」と報告。そして、こう思いを吐露した。

「選考基準の時期に怪我してしまってから何度も諦めたくなったり心が崩れる瞬間がありました。それでも諦めずにギリギリまで努力を続けてこれて、補欠という形まだいけたのは、皆さんのおかげです」

また、「少しの間落ち込んでいましたが、今は純粋にイタリアにいる友達を応援しています」と明かしつつ、「私も前を向いて進み続けます」と力強くつづっていた。

なお、「時間ができたのでベネチアひとり旅してきました」とのことで、「写真は現地にいるひとが快く撮ってくれました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、マフラーを巻き、グレーのダウンを着用。ベネチアの街をバックに、上を見上げて微笑んでいた。3枚目では、マフラーを巻き、黒いトップスとデニムを着用。傘を持って階段に立ち笑顔をみせていた。

この投稿には、「解説良かったです」「リフレッシュしてね」「ずっと応援してる」「めちゃくちゃ可愛い」「イタリアの風景が似合っています」といったコメントが寄せられていた。