高梨沙羅、混合団体で銅メダル...高木菜那が祝福「本当に嬉しいです」　2ショット写真を添えて

元女子スピードスケートで五輪2大会メダリストの高木菜那さん（33）が2026年2月11日、自身のインスタグラムを更新。スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅選手（29）との2ショットを披露した。

「陰ながらずっとずっと応援していた」

高木さんは、「スキージャンプ混合団体銅メダル」「本当におめでとうございます！！」と銅メダルを獲得した高梨選手を祝福し、笑顔の2ショットを投稿した。

高木さんは「沙羅ちゃんは、私が引退してから何度かインタビューをさせていただきました」とつづり、「陰ながらずっとずっと応援していたので、本当に嬉しいです」と報告していた。

最後は「みんな自分らしいジャンプでイタリアの空を飛べますように」といい、「TEAM JAPAN 本当におめでとうございます！」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、高木さんは白のシアーハイネックトップスと黒いVネックのワンピースを着用。高梨選手は黒いジャージ姿で、笑顔の2ショットを披露していた。2枚目では、高木さんは白いブラウスと黒いロングジレのコーデで、高梨選手はニット帽をかぶり、ラフなグレーのスウェット姿だ。

この投稿には、「ホントに感動しました」「高梨選手おめでとうございます」「輝いてる二人」「2人共とても可愛いです」「ステキ過ぎます」といったコメントが寄せられていた。