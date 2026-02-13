恋愛もタイパ重視、会うのが恥ずかしいのでLINEで告白　MAZZELのKAIRYUは「好き好き光線を送る」

2026年2月12日のトークバラエティー番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）は人気ダンスボーカルグループMAZZELのメンバー3人を迎え、20代の恋愛観について話し合った。

NAOYA「中途半端な『好き』では付き合わない」

MAZZELは8人のボーイズダンスボーカルグループで、番組にはNAOYAさん（22）、KAIRYUさん（25）、HAYATOさん（21）の3人が出演した。NAOYAさんはユーチューブで発した「酔っ払ってぴぴゃ」が話題になっている。

平成世代の3人が今の恋愛について話す。NAOYAさんは「（ちゃんと）付き合うなら結婚する。中途半端な『好き』では付き合わない」と話した。NAOYAさんの恋愛観に象徴されるように、最近の恋愛もタイパ重視になってきているという。そして話題は「告白の方法」に及ぶ。野々村友紀子さんは「うちらの時は（告白は）相手の目を見てするけど」と振り返る。告白の仕方も最近はLINEが主流になっているというのだ。HAYATOさんが「会って話すのが恥ずかしい世代だから」という。

野々村さんが｢KAIRYU君はどうなの？｣と聞くと、「告白できない。自分から想いを伝えられない。LINEでの告白も1回もない」と恥ずかしながら答える。野々村さんは「じゃあどうやって好きだということを気づいてもらえるの」と聞く。KAIRYUさんは「直接的な告白はしないで『好きバレ』的なまわりくどい好き好き光線を送る」と答える。