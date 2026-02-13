「素顔非公開」tuki．セーラー服姿の「顔ハメ等身大パネル」紹介ショット　「スタイルいいな」「身長高そう」

現役高校生シンガーソングライターのtuki.さん（17）が、2026年2月10日にXを更新。自身の「顔ハメ等身大パネル」ができたと報告した。

小指を立てたお茶目なポーズ

tuki.さんは2月11日、日本武道館でライブを行った。2月10日のXでは、「tuki.顔ハメ等身大パネルできた 武道館に置いとくから見つけてね」と報告。

これはtuki.さんの顔部分が丸くくり抜かれたパネルで、tuki.さんはミニスカートのセーラー服という出で立ち。片足を上げ、片手の小指を立てる、お茶目なポーズを披露している。

写真では、セーラー服姿で顔を隠したtuki.さん本人もパネルの横に立っている。

Xユーザーからは「スタイルいいなぁ...」「脚の筋肉のつき方がめちゃ綺麗」「それにしてもスタイル良すぎだな」「身長高そうですね 脚も綺麗です」などのコメントが寄せられている。