りくりゅう大逆転の金、ふだん文句の多い玉川徹も大感激、結婚観まで披露

日本中が感動したミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア「りくりゅう」の逆転金メダルに、普段は何かと文句の多い玉川徹さん（ジャーナリスト）も感激して、目が潤んでいるようにも見えた。

「身近な、大切な人のために何かをやるっていうときに、すごい力が出るのかも」

2026年2月18日の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、羽鳥パネルで木原龍一選手、三浦璃来選手のショートプログラムのミスからの立ち直りの舞台裏を詳報した。

レギュラーコメンテーターの玉川さんは、「僕はど素人を自認してますから、オリンピックもそんなに一生懸命見ないんだけど」とまず憎まれ口を叩いておいて、「でも、今回はお二人に本当にいいものを見せていただいた」と認めた。どこに感激したのか。

フリー演技の当日、「最初、璃来さんが『私きょう、龍一君のために滑るよ』って言ってるんですよね。そのあと、仮眠をとったあと、今度は木原さんが『璃来のために滑る』って言ってるんです。これって、国のためでもなく、自分のためでもなくて、身近な、大切な人のために何かをやるっていうときに、もしかしたら、すごい力が出るのかもしれたいと思って......」と感慨深げだ。

そして「奇跡の逆転って言われるけど、奇跡じゃないんだよね。三浦さんがあってという、璃来さんがあってということなんだろうなあと思った。ペア競技っていいなあ」と、珍しくしんみりと話す。