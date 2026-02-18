J-CAST ニュース

カーリング女子、美女揃いのイタリア代表が「超イケてる」 ファンの心を鷲づかみ...「最も話題を集める競技に」英メディア

2026.02.18 14:13
スポーツ班

    英紙「ザ・サン」（ウェブ版）が2026年2月17日、ミラノ・コルティナ五輪の特集記事を掲載し、カーリング女子イタリア代表が、今大会1番の注目を集めていると報じた。

「ファンが突然イタリアチームの大ファンに」

    同メディアは、「ミラノで華やかな冬季五輪選手たちが注目を集める中、ファンが突然、カーリングのイタリアチームの大ファンに」とタイトルで記事化した。

    記事では「カーリングが予想外に26年冬季五輪で最も話題を集める競技となった」とし、その理由に言及した。

    「石を滑らせるこの競技にはスケルトンの猛烈なスピードや、目を奪うジャンプはないが、それでも注目を集めることに変わりはない。世界中のファンがリンク上の滑走を注視する中で、最も愛国心にあふれた人々でさえ、イタリアチームを見て応援する対象を変えざるを得なくなった。それは、開催国であるイタリアの華やかな女子チームを目にした後のことだ。彼女たちのプレー映像がTikTokで拡散され、話題を呼んでいる」

    今大会、イタリアチームは、エレナ・マティス（26）、ジュリア・ザルディニラチェデリ（23）、ステファニア・コンスタンティニ（26）、マルタ・ロデゼルト（24）、レベッカ・マリアーニ（19）の5人で構成している。

    「ザ・サン」が注目したのが、チームのエース、コンスタンティニだ。22年北京五輪カーリング混合ダブルスで金メダルを獲得しており、今大会は同種目で銅メダルを獲得。インスタグラムのフォロワーは27万人を誇る。

「イタリア代表カーリングチームは...完璧だね」
