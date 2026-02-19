「りくりゅう」三浦璃来、「朝ドラ女優に似てる」SNSで話題、「東京ラブストーリー女優の若い頃にも」の声

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が、芸能人に似ているとインターネット上で話題になっている。

「三浦璃来と桜井ユキめちゃ似てる ずっと思ってた」

フィギュアスケートペアのフリースケーティング（FS）が2026年2月17日（日本時間）に行われ、「りくりゅう」こと三浦・木原龍一（33）組が、フリー世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、金メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）では5位と出遅れたものの、FSでほぼ完ぺきな演技を披露して大逆転。同種目、日本フィギュアスケート史上初のメダル獲得の快挙を成し遂げた。

「りくりゅう」の金メダル獲得は、「奇跡の大逆転」として、インターネット上で大きな話題に。Xでは関連ワードがトレンド入りし、「りくりゅう」は一躍時の人となった。

SNSでは、女優の桜井ユキさん（38）に似ているとの声が上がっている。桜井さんは、連続テレビ小説（NHK総合）「虎に翼」に出演した経験を持つ朝ドラ女優だ。Xでは、2人の容姿について、以下のようなコメントが寄せられた。

「りくさんの顔好きなんだよなあって思ってたらユキさんに似てたからか」「桜井ユキさんにやっぱり似ている」「やっとわかった。 りくりゅうの三浦璃来さんが似てる人、桜井ユキさんか」「三浦璃来さん。女優の桜井ユキさんに似てるんだ」「三浦璃来さんって 女優の桜井ユキさんに似てると思うのは自分だけだろうか」「三浦璃来と桜井ユキめちゃ似てる ずっと思ってた」