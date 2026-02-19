「過去最悪のジャッジ」女子スノボ採点に米レジェンド激怒...ネットも疑問視「どう見ても村瀬心椛が金メダル」

米スノーボード界のレジェンドで、テレビ解説者のトッド・リチャーズ氏（56）が、2026年2月19日に自身のインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル決勝における審判の採点について「過去最悪のジャッジ」と猛批判した。

「2026年に720度回転2回で金メダルが取れるなんて？」

女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（19）が87.83点で金メダルを獲得した。ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、85.80点の村瀬心椛（21）は銅メダルを獲得した。

日本勢の金、銅2つのメダルで幕を閉じたスロープスタイル。インターネット上で祝福の声が殺到する中、レジェンドが審判の採点に怒りを示した。

この日、米放送局「NBC」で解説を務めたリチャーズ氏は、試合終了直後に自身のインスタグラムを更新。採点に関して激怒する動画を添付し、自身の見解を投稿した。

動画に「過去最悪のジャッジ」との文字を貼り付け、その中でリチャーズ氏は「完全なるミスだ」などとまくし立て、次のようなコメントを投稿した。

「女子選手たちは謝罪を必要としている。審判団やコース設計者まで...。いったいどこの星の話だ？2026年に720度回転2回で金メダルが取れるなんて？マジで何考えてんだ？馬鹿げてる。これはオリンピックだ。この競技は人生を変える。レブツアーやグランプリじゃない、頂点であるべきだ」

報道によると、リチャーズ氏はテレビ解説の中で、村瀬の演技を高く評価し、金メダルに値すると指摘したという。