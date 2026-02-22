「暴力団に一度でもおごられたら負け」元警視が指摘　その後に待つ落とし穴とは...杉村太蔵も「うわ～」

「1回でもおごられたら、もう負けですね」――。2026年2月22日の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で、ゲスト出演した警視庁元警視の櫻井裕一氏が、暴力団やトクリュウなど反社会組織の警察官抱き込みの悪辣な手口を明かした。

「逮捕された後輩警部補は捜査仲間を裏切った」

日本最大の違法スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を流して逮捕された警視庁元警部補の神保大輔被告は、櫻井氏の同じ課の後輩にあたるという。

櫻井氏は「彼は警部補だったので、ナチュラルの（捜査）対象者と接触したりする仕事もあるんですよ。その時に、（捜査対象者を）こっちの手のひらに乗せなきゃいけないんですけど、向こうが一枚上で、乗せられちゃって、そのうちカネとかもらう。1回受け取っちゃうと、もう断れなくなっちゃう。神保は捜査仲間を裏切った」と怒る。

司会の阿川佐和子さんが「取り引きっていうのはないんですか」と聞くと、「取り引きはしちゃいけないんです、警察は。駆け引きはいい。こっちの情報を流さないで、向こうのだけをもらってくるっていうのが、できるかどうかなんですよ。あれ（神保）はそれができないで、反対に丸め込まれて、カネで情報を出しちゃった」と櫻井氏。