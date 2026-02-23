元フジ高島彩アナ、47歳の誕生日...変わらぬ美貌ショットの破壊力　「めざましテレビ」井上清華アナとランチ

元フジテレビアナウンサーでフリーアナウンサーの高島彩さん（47）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビアナウンサーの井上清華さん（30）との2ショットを披露した。

「せいかちゃんとランチ」

「47歳の誕生日を迎えました」と別の投稿で報告していた高島さん。今回の投稿では「せいかちゃんとランチ」といい、井上清華さんと寄り添うショットを投稿した。「先日、サプライズでお祝いしてくれて」「プレゼントまでいただいちゃいました やさしさが沁みますー」とうれしそうに語った。

また、「2人でお喋りしすぎて あっという間の3時間」とのこと。つづけて、「目が覚めて テレビをつけたらそこにいる カラッとした明るさと 柔らかで朗らかな笑顔 その存在に元気をもらう毎朝です」と井上さんのことをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、高島さんは黒いトップス、井上さんはピンクのニットトップスというコーデ。高島さんは花束を持ち、井上さんと顔を寄せ合い笑顔をみせていた。

なお、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」の女性総合司会を、高島さんは2003年から2010年まで担当。2021年からは井上さんがつとめている。