J-CAST ニュース

「りくりゅう」木原龍一、司会者の間違いにズッコケ...ミラノ五輪凱旋会見　豪快な「自身へのご褒美」も明かす

2026.02.24 19:05
工藤 博司

   ミラノ・コルティナ冬季五輪で、冬季五輪としては史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団の本隊が2026年2月24日に帰国し、都内のホテルで記者会見した。

   フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペアも出席。司会者が名前を間違え、木原選手がズッコケる場面もあった。

  • 記者会見でメダルを手に笑顔を見せる「りくりゅう」こと三浦璃来選手（左）と木原龍一選手（右）
    記者会見でメダルを手に笑顔を見せる「りくりゅう」こと三浦璃来選手（左）と木原龍一選手（右）
  • 木原龍一選手（右）が名前を間違えられてずっこける場面も
    木原龍一選手（右）が名前を間違えられてずっこける場面も
  • 日本選手団は史上最多24個のメダルを獲得した
    日本選手団は史上最多24個のメダルを獲得した
  • 記者会見でメダルを手に笑顔を見せる「りくりゅう」こと三浦璃来選手（左）と木原龍一選手（右）
  • 木原龍一選手（右）が名前を間違えられてずっこける場面も
  • 日本選手団は史上最多24個のメダルを獲得した

「心が折れそうになった瞬間も」...「最後まで走り抜くことができました」

   記者会見は、伊東秀仁団長、原田雅彦副団長に続いて、メダリストがあいさつする形式で進行。木原選手の番が回ってくると、司会者は

「続きましてスケート競技、フィギュアスケート、ペア金メダル、ならびに団体銀メダルの...木村龍一選手です」

   と紹介。この名前間違いに木原選手が一瞬ズッコけ、直後に司会者は「木原龍一選手です。失礼しました」と訂正。木原選手は

「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、パートナーのりくちゃんとともに、最後まで走り抜くことができました。最後までサポートいただき、ありがとうございました」

などとあいさつした。

   三浦選手は、個人戦のショートプログラム（SP）で「大きなミス」があったことを振り返りながら、

「本当に自分たちが積んできた練習を信じて取り組むことができ、個人戦金メダル、団体戦銀メダルを取ることができました」

などと話した。

やってみたいのは「キャンピングカーで米国横断」「日本食をたくさん」
続きを読む
1 2
全文表示
りくりゅう
ミラノ五輪2026
三浦璃来
木原龍一
姉妹サイト