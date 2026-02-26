高知東生、教師の性暴力事件に持論　「やっぱり権力者だから...」

俳優の高知東生さんが2026年2月25日にXを更新し、「教師」という職業に対する持論を語ったものの、賛否両論を集めている。

教師は「あまりに性暴力事件が多すぎる」

高知さんはXで「俺また怒られそうだけど」と前置きしつつ、「教師という職業ってやっぱり権力者だから、段々自分を勘違いしていくんじゃないだろうか？」と問題提起した。

「教師」という職業について高知さんは、「相手は子供だったり、若者だったりで、圧倒的に自分より知見がないわけだし、自分が評価する立場だしな」と持論を展開した。

さらに、「あまりに性暴力事件が多すぎるのも、その辺に原因があるのでは？と勝手な推測」とつづっていた。

このポストに高知さんのもとには、「人の上に立つと自分を見失いやすいし勘違いが起きる」「教師に限らず、年下が圧倒的に多い職場や施設なんかもね」という声のほか、「今の先生達を見て権力者なんて感じしないけどな」「今の時代、教師は権力者では無いと思う」といった声も集まっていた。