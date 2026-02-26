「ナウル国番号の国際電話に出ないでください！」　ナウル政府観光局、まさかの訴え

太平洋の小さな島国、ナウル共和国の観光局公式Xアカウントが2026年2月25日、「ナウル国番号の国際電話に出ないでください！」と注意喚起し、ネットの注目を集めている。

高市首相も「海外拠点から国際電話番号を用いて行われる犯行も拡大」

観光局は【＋674は迷惑電話】とした上で、「＋674ナウル国番号の国際電話に出ないでください！」と呼びかけた。

国際電話識別番号の「＋」とナウルの国番号「674」を組み合わせた「＋674」から始まる電話番号からの国際電話は、「基本的に詐欺、迷惑電話」なのだという。

国際電話番号を悪用したトラブルをめぐっては、総務省や警察庁が「国際電話番号による特殊詐欺が急増中！！」として、国番号から始まる電話には出ず、かけ直しもしないよう注意喚起をしている。特殊詐欺以外にも、電話口で自動音声や音楽を流すなどして高額な国際電話料金を支払わせることを目的とした詐欺の手口もあるという。

高市早苗首相も同日、Xで「特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況」をめぐる注意喚起を投稿。

「海外拠点から国際電話番号を用いて行われる犯行も拡大し、これまでの詐欺対策の重点であった高齢者に加え、若い世代にも被害が急拡大する傾向が顕著です」としていた。