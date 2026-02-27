J-CAST ニュース

「当時の首相小泉純一郎さんから、何かもらったというのは全く記憶にない」と元問題チルドレンの杉村太蔵氏、自民党を叱る

2026.02.27 11:30
リサーチ班

   2005年の衆院選で初当選した時に「BMWが買える」などと発言して批判を浴びた杉村太蔵さんが、この時の教訓は生かされていないのかと自民党を叱った。2026年2月26日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）で、高市首相のカタログギフト問題をとりあげた時のことだ。

  • 高市早苗首相（2026年1月撮影）
  • 杉村太蔵氏の公式サイトより
    杉村太蔵氏の公式サイトより
カタログギフトは日本政治史上はじめての登場？

   スペシャルキャスターとして出演した杉村さんにMCの谷原章介さんが「太蔵さんが当選した時はこういうお祝いを配るという慣習はあった？」と聞く。杉村さんは決まり悪そうにしながら「記憶にございません」。

   スタジオから笑いが起こるなか、「いやいや、そんなことはないんで、ただ（当時首相だった）小泉（純一郎）さんから何かもらったというのは全く記憶にない。今回のカタログギフトというのは日本政治史上はじめて登場した気がする」と話した。杉村さんは「自民党は今回の高市チルドレンの誕生で、『第二の杉村太蔵』を誕生させないということで大変な神経を使っている。20年間あの悲惨な過去の教訓を生かしてきたのに、なぜ昨年の石破さんのこと（新人議員に10万円の商品券を配った件）が教訓として残らなかったのかなと思っている」と怒る。

麻生太郎さんにカタログギフトを贈る、これが「政治資金」の使い方？
