「一度独立した人間はもう会社員に戻れない」は本当か　元経営者が突きつけられた再就職の「市場価値」

2024年から2025年にかけて退職代行サービスの利用増加や副業・独立の広がりが話題となるなど、転職市場の注目度は高い。総務省が2025年に公表した「労働力調査（詳細集計）」によると、転職等希望者は約1023万人と前年より約23万人増え、2年ぶりの増加となった。

一方で、いったん独立した人が再び会社員として働こうとしたとき、「思わぬ壁」に直面するケースもあるようだ。

31歳で独立し、経営者として事業を行っていた山田直樹さん（仮名・30代）は、ビジネスパートナーとのトラブルにより廃業を余儀なくされた。いまから3年前のことだ。

「生活もありますし、気持ちを切り替えて再就職しようと決めました」

選んだのは、堅実な設備業界だった。

「独立した人は会社員に戻りにくい」と指摘する面接官

面接に臨んだ山田さんは、過去の肩書きを強調するつもりはなかったという。

「これからは、組織の一員として協調性をもって働きたい。その覚悟でいました」

面接官は50代半ばの男性。物腰は柔らかかったが、履歴書の「自営業」という文字に目を留め、こう指摘した。

「正直に申し上げますが、一度『独立』を知った人は、会社員には戻りにくいと思うんですよ」

山田さんは、即座に否定する。

「過去にはこだわりはありません。一から学びます」

しかし面接官は、穏やかな口調で続けた。

「頭ではそう思っていても、身体が拒否するんです。裁量をもって仕事をしていた方が、組織のルールに従うのは想像以上に苦痛なはずです」

さらに、「山田さんの『個の強さ』が、うちの組織ではミスマッチになる可能性がある」と伝えられたという。

「悪意は感じませんでした。ただ、『元経営者』という経歴そのものが弊害になっていると思いました」