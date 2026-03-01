「米国大統領は反対党によって、日本の総理大臣は与党内で倒される」　危ぶまれる高市首相の「党内一人旅」

総理大臣は与党内で倒されるということを肝に銘じてほしい――。2026年2月27日放送の情報番組「プライムニュース」（BSフジ）は本格論戦がスタートした国会での高市首相の政治姿勢をとりあげ、半世紀永田町をウオッチしてきた専門家が高市一強体制に注文をつけた。

「リラックスしない首相の1日って、どうなんだろう」

読売新聞特別編集委員の橋本五郎さんは高市首相について、「ひたすら自分でやっている。ほとんどリラックスするような時間がない1日って、どうなんだろうという感じがする」と話す。朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役の林尚行さんも「官邸の中にこもるんじゃなくて、積極的に与党の枢要な人たちとコミュニケーションをとっていくことが必要なのでは」と高市首相に注文を付ける。

産経新聞編集長の水内茂幸さんは「第2次安倍政権の時の安倍さんは谷垣（禎一）幹事長とお昼ごはんをよく食べていました。今の高市さんにとって、そういう人は麻生（太郎）さんとか鈴木（俊一・幹事長）とかになるんですかね」と橋本さんに聞く。

すると橋本さんは「立場上は、（コミュニケーションを）やるべき。（麻生さんや鈴木さんに事前に）解散を知らせない、と言われている。そういうことだと信頼関係がどうなるかということだと思う。（アメリカの）大統領は反対の党によって倒される、（日本の）総理大臣は与党内で倒される。これを肝に銘じる必要がある」と高市首相のコミュニケーション不足な政治姿勢に釘をさした。