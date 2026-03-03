高須克弥院長、松本人志さんCMのギャラ事情明かす　「起用反対派」幹弥氏の動画に反応

高須クリニックの高須克弥院長が2026年3月3日にXを更新。クリニックのCMに起用したお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんが、ギャラを辞退したことを明かした。

「松本人志さんはストイックな立派な方です」

松本さんを起用したCMを制作したことをXで明かしていた高須院長。CMは1日に「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で初披露された。

CMは高須院長のおなじみのヘリ移動の中で、隣の男性が長めのウィッグをかぶり、黒フチの眼鏡をかけ、ひげを生やした松本さんというもの。高須クリニックの公式YouTubeチャンネルでも同CMが公開されている。

一方、高須院長の息子で「高須クリニック」名古屋院院長の高須幹弥氏は2月26日に公開したYouTube動画の中で松本さんの起用について、自身は反対の姿勢であることを明かしていた。

そんな中、高須院長は3日にXで幹弥氏の主張をまとめたポストを引用し、「松本人志さんはストイックな立派な方です。僕が無理やり高須クリニックのCMに出ていただきました」と説明した。

また、「松本人志さんに発言許可をいただいておりませんが、僕が我慢できないので正直にいいます」と前置きし、「松本人志さんは今回の高須クリニックのギャラを辞退されました」と報告。「爽やかです」とつづっていた。