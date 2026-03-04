WBCチェコ代表、宮崎合宿で地元の子どもたちと交流...謙虚で真摯な姿に「自然と涙が出た」「胸が熱くなる」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表の日本での言動が、ファンの注目を集めている。

「チェコでは全く知られていないのに、ここではスターのような扱い」

今大会を国内独占配信する動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」は2日、公式Xを更新し、チェコ代表の宮崎合宿の模様を公開した。

チェコ代表は、宮崎県三股町で事前合宿を張り、大会本番に向け調整した。

1次ラウンド・プールCに属し、日本、韓国、オーストラリア、台湾と同組。5日に東京ドームで行う韓国戦が初戦となる。

動画では監督、選手のインタビューが紹介され、選手らが、地元の子どもたちとキャッチボールをするシーンなどもみられた。

チェコ代表のパベル・ハジム監督（54）は、「また日本に戻ることができて本当に幸せです。ここでの1分1秒を楽しんでいます。この3年間、ハードに練習をし、12人の選手が新加入しました」と語った。

オンドジェイ・サトリア投手（29）は、地元の子どもたちから歓迎されたことについて「こんな体験をするのは初めてのことでした」とし、「僕はチェコでは全く知られていないのに、ここではスターのような扱いです。今なら大谷選手の気持ちが分かる気がします」と笑顔を見せた。