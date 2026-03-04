WBC韓国代表「ベスト8」見えた！大リーグ公式サイト「評価」に沸く地元メディア...「台湾破って準々決勝へ」

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年3月4日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、韓国代表が1次ラウンド突破する可能性に言及した。

ランキング1位・日本、2位・米国、3位ドミニカ共和国

WBC1次ラウンドは5日に東京ドームで開幕する。韓国代表はプールCに属し、日本、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。

1次ラウンドは5チームによる総当たり戦で行われ、上位2チームが準々決勝にコマを進める。韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退しており、今大会は1次ラウンド突破を目標としている。

1次ラウンド突破に向け、最大のライバルとなるのは台湾だ。「スターニュース」は、「このままなら韓国、台湾を破りWBCベスト8進出！mlb.com『パワーランキング』を公開」とのタイトルで記事化した。

大リーグ公式サイト「mlb.com」は2日、WBCに出場する20か国・地域のパワーランキングを発表した。1位は大会2連覇を狙う日本で、2位は米国。3位ドミニカ共和国、4位ベネズエラ、5位メキシコと続く。

日本を除くプールCに属するチームのランキングは、韓国が7位、台湾が11位、オーストラリアが16位、チェコが18位だった。

「スターニュース」は、大リーグ公式のパワーランキングを受け、次のように報じた。