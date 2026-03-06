SANAE TOKENで混乱の「Japan is Back」プロジェクトが中止に　補償表明も困惑の声

「NoBorder」の公式Xアカウントが2026年3月5日、高市早苗首相が関与を否定したことで波紋を広げた仮想通貨「SANAE TOKEN」を発行している「Japan is Backプロジェクト」の中止を発表した。







実業家の溝口勇児氏率いる「NoBorder DAO」発の仮想通貨

「SANAE TOKEN」は、実業家の溝口勇児氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」が、「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースした仮想通貨だ。

免責事項のページでは「いわゆるファンクラブトークン」だと説明していた一方で、「SANAE」の名前を冠していること、トップページには高市氏の似顔絵が使われていたことなどから、3月2日に高市氏がXで「全く存じ上げません」と注意喚起。「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」としていた。

3日には、作成されたばかりの「株式会社neu」のCEOを名乗るXアカウントが突如「トークンの設計および発行に至るまでの一切の業務について、私が運営する株式会社neuが主体となって行い、その責任を負ってまいりました」と主張し、困惑の声が上がっていた。

また、仮想通貨の発行に必要な登録がないとして、金融庁が調査を検討しているとも報じられている。