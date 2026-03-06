【WBC】歴代最強の韓国は「日本に勝てる」、チェコに大勝で韓国メディア「確信」...「韓国の勢いは天を衝く」

韓国代表のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）白星発進に、韓国メディアが沸いている。

「韓国の勢いは天を衝く」

韓国代表は2026年3月5日、東京ドームでチェコ代表と対戦し11－4で大勝。1次ラウンド白星発進した。

試合は、韓国代表が初回にムン・ボギョン内野手（25）の満塁本塁打で4点を先制した。2回、3回にそれぞれ1点を追加し、リードを6点に広げた。

5回に3点を失うも、その裏に2点を入れ、再度引き離しにかかった。この日は韓国打線が爆発し、4本の本塁打を含む10安打で圧勝した。

幸先の良いスタートを複数の韓国メディアが速報した。「OSEN」は、「韓国が強くなった。日本にも勝てる」と書き出し、次のように報じた。

「韓国WBC代表チームは5日、日本の東京ドームで開催された1次ラウンドC組初戦チェコ戦で、打線の大爆発により11－4の大勝を収めた。これにより韓国は09年以来17年ぶりにWBC初戦ジンクスを脱し、好スタートを切った」

そして、こう続けた。

「日本は大谷翔平、山本由伸、吉田正尚、鈴木誠也など完全体戦力が揃った。昨年11月の代表チームとは次元が違うチームだ。それでも韓国の勢いは天を衝く。歴代最高の雰囲気の代表チームという評価は嘘ではない」