高市首相カタログギフト「お返しすべきか」迷った船田元議員　その意外な使い道

2026.03.10 15:50
政治班

   経済企画庁長官などを務めた自民党の船田元衆院議員が2026年3月7日、波紋を広げた高市早苗首相による「カタログギフト」について、自身のフェイスブックでその使い道を明かした。

「お返しすべきか使うべきか悩みましたが」

   先の衆院選で当選した自民党議員らに対し、高市氏がカタログギフトを配布し、一部で問題視された。

   この件が報道された2月24日、高市氏はXで「議員としての活動に役立つものをと思いましたが、一人一人に適当な品物を選ぶ時間もなく、事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました」と説明。「もちろん、今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」とした。

   一方で、法令上は問題ないものの、原資が「奈良県第二選挙区支部」である上、カタログギフトの熨斗に「高市早苗」と記されていたことから「軽率では」という道義的な問題について指摘が上がった。

   船田氏は3月7日、「御祝」の熨斗がかかった実際のカタログギフトの写真を公開し、「先日騒がれました高市総理からのカタログギフト、お返しすべきか使うべきか悩みましたが」とした上で、その使い道に言及した。

「前から応援していた山中伸弥教授の、ips細胞研究に対する支援」
