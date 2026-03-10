「恥を知るべき」幹部を激烈罵倒のニデック永守重信氏、実は「人材育成」に注力　理事長務める大学はどう受け止めた

「大きなチャンスを貰っておきながら、そのチャンスを掴めず問題ばかり発生させている現在の君の醜態は君の怠慢たる人間性が主因だと思うがな！恥を知るべきだ！」

これは、ニデック（旧日本電産）創業者の永守重信氏が経営幹部に送ったとされるメールの内容だ。2026年3月3日に同社の不正会計をめぐる第三者委員会の調査報告書内に記載されており、SNSでも波紋を広げた。永守氏は人材育成にも注力しており、学校法人永守学園の理事長を務める。学校側は、教育・研究機関として、理事長の振る舞いをどう受け止めているのか。

名誉会長辞任後は「人材育成という『もう一つの私の夢』に本格的に挑戦」

永守氏は日本電産（当時）の代表取締役会長兼社長を務めていた18年3月、学校法人京都学園の理事長に就任した。19年4月に、法人名を永守学園に変更。同学園は、京都先端科学大学と、附属の高校、中学、幼稚園、保育園を運営している。

なお永守氏は、25年12月19日付けで就任した名誉会長職を26年2月26日付けで辞任した際に、ニデックのサイトに寄せたコメントの中で、

「本日をもって、『経営者としての私の物語』にピリオドが打たれますが、それは私にとって、『新たな私の物語』の出発点でもあります。私は、1944年生まれの81歳。この齢にして、『更なる人生のステージ』に向かって、人材育成という『もう一つの私の夢』に本格的に挑戦していきたいと思います」

と、意欲を示している。