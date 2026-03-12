小泉進次郎防衛相「皆さんにどれだけ励まされ、救われたことか」　東日本大震災から15年の思い

小泉進次郎防衛相が2026年3月11日、「東日本大震災から15年」を迎えての思いをXにつづった。

「震災をきっかけとして出会った人は数知れず、家族のような関係になった人たちも」

小泉氏は「東日本大震災から15年。思うがままに書いてみた」と切り出し、震災発生当時を振り返った。

「当時野党の自民党の一期生だった私は、衆議院議員第一議員会館の自室で仕事をしていました」といい、「携帯とテレビからなり響く緊急地震警報、直後に襲ってきた大きな揺れ、向かい側の第二議員会館が揺れているように見えたこと、廊下の防火扉が閉まる音、安否確認で電話した横須賀の叔母が『庭の木にしがみついた』と話していたこと...。あの日のことはよく覚えています」という。

その上で、「この15年間、福島、宮城、岩手をはじめ、震災をきっかけとして出会った人は数知れず、家族のような関係になった人たちもいました」とした。

「東北の皆さんはいつもあたたかく迎えてくれました。笑顔の裏にある涙を隠して、静かな強さで、凛として、自分の足で立って生きている。そんな皆さんにどれだけ励まされ、救われたことか」

また23年には、元環境相として福島の海でサーフィンをし、福島第一原発の処理水について安全性をアピールした小泉氏は、「福島の子どもたちとサーフィンした思い出は私の宝物です」と振り返った。

このほかにも多くの人々との思い出を明かした小泉氏は、「名前を挙げればきりがなく、語り尽くせぬ思いと、言葉にできない感謝が東北の皆さんにあります」とした。