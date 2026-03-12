WBC侍ジャパン、識者が挙げたブルペンのキーマン　落差の大きいフォークは「米国、ドミニカ打線も簡単に打てない」

プロ野球ヤクルトの元監督で野球解説者の古田敦也氏（60）が、2026年3月11日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表を分析し、種市篤暉投手（27）をブルペン陣のキーマンに挙げた。

「種市のフォークはお化けフォークの域に達している」

1次ラウンド・プールCの日本は、初戦の台湾戦を13－0のコールドで勝利すると、続く韓国を8－6で退けた。

第3戦のオーストラリア戦は、中盤まで得点できなかったが、7回に吉田正尚外野手（32）の逆転2ランなどで、4－3で勝利した。最終戦となったチェコ戦は、主力を温存させるも、9－0で圧勝した。

日本は4戦全勝でプールCを首位通過。2勝2敗の韓国が2位通過した。日本は、15日に米フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で、プールD2位のベネズエラと対戦。韓国はプールD1位のドミニカ共和国と対戦する。

1次ラウンドを通じて古田氏が注目したのは、種市だという。

古田氏は、「1番良かったのが種市君」と切り出し、次のように評価した。

「普段は先発をやっているが、（WBCでは）ショートイニングで投げている。ストレートが155キロ前後で、伸びのある球。そして、フォークボール。フォークボールは、『スッと落ちるとか、ストンと落ちる』という言い方をするが、落差の大きいフォークのことを『ガックンと落ちる』と言う。（大リーグ・メッツの）千賀（滉大）君のお化けフォークもガックンと落ちるが、その域に達しているんじゃないですかね」

種市は今大会1次ラウンドで、2試合に登板した。