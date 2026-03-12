「名前を聞くだけで怖い」8強相手のドミニカに韓国メディア「戦々恐々」　4試合41点最強打線は「MLBオールスター級」

韓国メディアが、最強打線を誇るドミニカ共和国との対戦に戦々恐々としている。

ベネズエラ戦は4回までに4本塁打

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールDのドミニカ共和国は2026年3月12日、米フロリダ州マイアミでベネズエラと対戦し、7－5で勝利した。

プールDで4戦全勝のドミニカ共和国は、1次ラウンドを首位で通過した。次の準々決勝ではプールCで2位の韓国と対戦する。

今大会、ドミニカ共和国は大リーグを代表するスラッガーが顔を揃え、超強力打線が組まれた。

1次ラウンドでは、前評判通りに打線が猛爆発。初戦のニカラグア戦は12－3で大勝し、続くオランダ戦は12－1で勝利した。第3戦のイスラエル戦も2桁得点を記録し、10－1で3連勝を飾った。

全勝対決となったベネズエラ戦でも打線が爆発した。初回1死1塁の場面で、大リーグのスター、フアン・ソト外野手（メッツ、27）が2ランを放ち先制した。

3回には、ケーテル・マルテ選手（ダイヤモンドバックス、32）とブラディミール・ゲレーロ・ジュニア（ブルージェイズ、26）が、それぞれソロ本塁打を放ち、リードを広げた。続く4回には、フェルナンド・タティス・ジュニア外野手（パドレス、27）の3ランが飛び出し、チームは4回までに4本の本塁打を記録した。