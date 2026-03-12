J-CAST ニュース

葬儀社経営の実業家、ペット火葬の「後払い」めぐり複雑胸中　「後払い族がここまで理不尽だと」

2026.03.12 18:15
社会班

   葬儀社を経営する実業家の福田雅典氏が2026年3月9日、Xで「ペット火葬」の後払いについて言及し、ネットの注目を集めている。

「正直本心ではやってあげたいけど...」

   人気リアリティ番組「令和の虎」の元「虎」としても知られる福田氏は、葬儀社の経営と並行し、出張火葬を専門とする「ペット火葬のプレシャス」を展開している。同サービスでは火葬車での出張訪問を通じ、ペットの火葬・埋葬・供養を行っている。料金は3つのプランに分かれている。

   福田氏はXで「ペット火葬　後払い　もう絶対やりません」と投稿した。後払いを取りやめると決めた原因について、次のように明かした。

「支払い約束の日にちを3週間超え　何度も電話しても番号気付かれ出ず　今日別電で催促の電話でちょっとだけキツく言ったら　謎の親登場（多分彼氏とか男友達）から逆ギレ『今からテメーの会社に行くから待ってろ』と言われたので、待ってるけど来ません」

   こうした背景から、「どんな状況であれ、飼主にとって大切な家族のペットちゃんを私は綺麗にしてあげたいって思って、したくもない後払い対応して来ましたが、もう人を信じられないので受付しません」と決めたという。

   もっとも、「正直本心ではやってあげたいけど、後払い族がここまで理不尽だと無理です」と複雑な胸中を明かしている。

「それでもまだ人を信じてみたい気持ちがあるのよね...」
