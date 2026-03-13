テレ朝にも「お伺いを立てるタイミングを慎重に見極めなければならない方はいます」という「フキハラ」の蔓延、感じたことはありますか？

あからさまに不機嫌な態度を取るなど、不機嫌ハラスメント（フキハラ）によって職場環境を悪化させたとして、2025年12月に警視庁が警視正の男性（60）を処分にしていた。2026年3月12日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は最近よく聞くようになったフキハラをテーマにとりあげたが、職場だけでなく家庭内でも起こりうる話で、他人事とは言えない状況になっている。

上司の「フキハラ」がチーム全体の生産性を下げる

フキハラについて詳しく調べてみたという慶応大学教授の中室牧子さんは「フキハラ研究は組織心理学の分野で行われていて、学術的にはアビューシブスーパービジョン（Abusive Supervision）、虐待的な監督みたいな言い方をして研究が行われている。初期の研究では上司の威圧的な感情や無視、感情的な攻撃が部下の心理的ストレスを増加させたり、離職率を高めたりすることがわかってきた。最近の研究では上司のそういうふるまいがチーム全体の生産性を下げるということが明らかになってきた。その上司の特定の性格によるものという話ではなく、組織パフォーマンスに影響するということが大事なポイントだと思う」と話した。組織として研修等でフキハラへの理解を徹底させる必要があるという。