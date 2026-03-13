議員会館でW不倫密会の松本文科相に「ゴゴスマ」では批判集中、国会では高市首相「更迭せず、仕事で返してもらう」

「週刊文春」（2026年3月19日号）は「松本洋平文科相 議員会館W不倫と『高市大っ嫌い』音声」と報じ、3月12日の国会でも質問されたが、同日放送の「ゴゴスマ」（CBCテレビ・TBS系）はこれを大きく取り上げ、コメンテーターたちは「よりにもよって議員会館で！」とあきれ、「大臣をやめるべき」と口をそろえた。

「なんで議員会館にわざわざ呼ぶんだろう」

文春報道では、松本氏は数年前に既婚女性と関係ができ、ラブホなどで逢瀬を楽しみながら、衆議員会館の自らの事務所でも、秘書を帰したあと密会していたという。

放送作家の野々村友紀子さんは、「なんで議員会館にわざわざ呼ぶんだろうとか疑問はありますね。しっかりと説明をしてほしい」と怒る。

衆議院予算委員会では、秩序を乱したり他人に迷惑をかける行為、または不体裁な行為を禁止している会館規則に反しないのか、と野党から追及された。誰が見ても不体裁な行為な行為だろう。松本氏は陳謝した。

カンニング竹山さん（お笑いタレント）は、「こないだ選挙があったばかりですよ。この人に入れた方がこのことを知ってたら、どのくらい入れたんだろうってことになるじゃないですか。大臣という立場（に留まるの）は、なかなか厳しいんじゃないですか」と突き放し、司会の石井亮次アナは「大臣でいつづけるのは、もう、ちょっと難しいんじゃないかと」と、大臣辞任は避けられないとみる。