「バイトテロ！」「マズッ！」会話は一体何だったのか　アイスつまむ動画、従業員自ら投稿して居酒屋が謝罪

居酒屋チェーンの若い女性従業員が業務用アイスクリームをつまみ食いする様子を撮った動画がX上で取り上げられ、運営会社が公式サイトで謝罪する事態になっている。

この動画の中では、「バイトテロ！」「マズッ」といった会話が交わされていたが、従業員が自ら撮ってSNS上で投稿したという。なぜこんな「自爆」するような行為に出たのだろうか。その事情について、運営会社に話を聞いた。

「手でやってんの？」「マジでかわいそう、お客さん」

「店長帰ったから勝手に食ったwwwww」。こんなコメントが表示された動画は、厨房内のカウンター上で、アイスを入れたケースがいくつか積まれたシーンから始まる。

黄色い笑い声が響くと、従業員とみられる若い女性がアイスケースを指差す。女性がケースに近づくと、「勝手に食ってみた！」との声を上げる。この女性は、「桜」と名付けられたピンク色のアイスのケースを手に取り、フタを開ける。

「桜って、美味しいのかな？」「一口食べちゃう」

女性は、こう言って、素手でアイスをつまんで、そのまま口に入れた。

周囲からは、「手でやってんの？エグい」と驚く声が上がり、「マジでかわいそう、お客さん」との指摘が出た。

「バイトテロ！」

今度は、こんな男性の声が上がった。同調する意見も出て、「マズッ！ マズッ！」とバイトテロとされかねない行為を危ぶむ声が響いた。「黒ゴマ？」との質問に、「桜」と女性が答えるところで、20秒の動画が終わっている。

この動画は、2026年3月8日にX上で取り上げられ、居酒屋の店名まで暴露されて、危惧通りの「バイトテロ」だと批判された。騒ぎが広がって動画が拡散され、「いまだにバイトテロとかヤバすぎ」「こんな事してどうなるか反面教師が散々いたろうに...」とあきれる声が漏れていた。

X上では、同じ居酒屋チェーン店舗とされる別の動画も取り上げられ、これも衛生状態について批判が出た。