中道・泉健太氏「一言も『不倫』を議論しとらん」　北村晴男氏の指摘に猛反論「勝手に誤解すな」

中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年3月13日、日本保守党・北村晴男参院議員からの批判を受け、「私の質問動画をみなさい」「勝手に誤解すな」などとXで反論した。北村氏は前日12日、松本洋平文科相に対する泉氏の質問についてXで批判していた。

松本洋平氏「私自身は記憶しているわけではありません」

松本氏を巡っては、週刊文春電子版が11日付の記事で、25年10月に文科相に就任する以前に既婚女性と不倫関係にあったと報じた。また21年9月ごろには、その既婚女性に対して「高市さん、大っ嫌いなんだよ」などと話していたという。

松本氏は12日の会見で、週刊文春の報道について謝罪し、次のように認めた。

「今回の週刊誌報道の件は、過去の出来事で、内容について個人に関わることは、相手方もあるため答えられることには限りがある。家族にはその時に説明し、妻から大変な??責をもらった。話し合いをした結果、私の謝罪を受け入れていただいた」

高市氏に対する「大っ嫌い」などの発言に関する質問に対しては、こう答えた。

「率直に言って、その時のことをつまびらかに覚えているわけではない。そういう感情があったのかどうかについても、どういう発言があったのかについても、私自身は記憶しているわけではありません」