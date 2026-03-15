「韓国は井の中の蛙」ドミニカ戦0－10コールド負け、地元メディア酷評...「優勝候補の威圧感に何もできなかった」

韓国メディア「OSEN」が2026年3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表を「井の中の蛙だった」と酷評した。

「優勝候補の威圧感に押しつぶされた韓国は何もできなかった」

韓国は、1次ラウンド・プールCの初戦でチェコを11－4で下し白星発進した。続く日本戦は、初回に3点を先制するも6－8の逆転負けを喫した。

第3戦目の台湾戦は、延長戦の末、4－5で落とした。1次ラウンド最終戦のオーストラリア戦は、7－2で快勝。これにより、韓国、台湾、オーストラリアが2勝2敗で並んだが、韓国が失点率で勝ち上がった。

4大会ぶりに1次ラウンドを突破した韓国は、準々決勝でドミニカ共和国と対戦。今大会「最強打線」と評されるドミニカ打線が爆発し、韓国は0－10の7回コールド負けを喫した。

大リーグのスター軍団に完敗した韓国。「OSEN」は、「『実力差がこれほどあるのか』韓国は井の中の蛙だった、サヨナラ弾を献上、ドミニカに0-10のコールドゲームで衝撃の敗北...17年ぶりのベスト4進出が絶たれる」とのタイトルで記事化した。

記事では「奇跡は起きなかった。優勝候補の威圧感に押しつぶされた韓国は、何もできなかったまま、無念にも準々決勝で敗退した。1勝2敗からオーストラリアとの最終戦を7－2という奇跡的なスコアで制し、劇的なベスト8進出チケットを手にし、勢いを最高潮に高めていた。しかし、優勝候補と目されていたD組1位のドミニカ共和国の高い壁を痛感し、17年ぶりのベスト4進出への挑戦は挫折した」と報じた。