トランプ大統領の板挟み、柳澤秀夫氏「MAGA派と福音派、どっちを味方につけるか」

イラン情勢は混迷の度を深めるなか、2026年3月19日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、ジャーナリストの柳澤秀夫さんはイラン情勢をめぐってアメリカとイスラエルの思惑のずれが生じ始めていると指摘した。根拠は2つあるという。

イスラエルがやっている攻撃をトランプ大統領は望んでいるのか？

1つはイランの外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長がイスラエル軍によって殺害されたこと。ハメネイ師の最側近と言われる人物で西側諸国と意思疎通を図る能力があったとされる。ラリジャニ氏殺害によってより過激な思想を持つ革命防衛隊指揮官らが台頭してくる可能性があることを番組が紹介した。

柳澤さんは「イスラエルからみると、いくら時間がかかってもあくまでもイランの体制転換をはかり、自国にとって脅威にならない状況に追い込みたいというのがネタニヤフ首相の思惑だと思う。ネタニヤフ首相は停戦や話し合いを望んでおらず、あとは野となれ山となれという、イランがどうなっても構わないという考えだ。アメリカも体制転換を望んでいるが、できるだけ深入りせずに手を引きたいと思っている。とすれば、イスラエルがやっている攻撃が果たしてトランプ大統領が望んでいるものなのか。今後アメリカとイスラエルの間に思惑のズレが出てくると思う」と指摘した。