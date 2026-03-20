日米首脳会談の成果は「2人の仲の良さを見せる」？　なぜ共同声明は出なかったのか...「ワイド！スクランブル」の指摘とは

日米首脳会談の成果はなにか。2026年3月20日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、MCの大下容子さんが「今回共同声明が出ていないのはなぜか」と専門家に聞いたが、日米の齟齬を表面化させないための方便だったようだ。

90分の首脳会談のうち30分も記者団に公開

日米関係が専門の帝京大学准教授の山口航さんはこう解説した。

「共同声明を出すまでの時間が少し足りなかったのと、もし出してしまうとアメリカ側と日本の齟齬が明らかになってしまうことになると思う。共同声明を出さずにそれぞれがお互いに自国の国民にこういうことがあったと言いたいことを発表する形式に落ち着いたのだと思う」

今回、90分の首脳会談のうち30分ほどもカメラや報道陣に公開した。これはどういう意味なのか。大下さんが脳科学者の中野信子さんに聞く。

「（日米首脳の」非常にケミストリー（相性）が合うということを多くの人が言っているが非常に大事なことだと思う。パールハーバー（真珠湾攻撃）発言も高市首相のノンバーバルメッセージというか、表情で抗議するみたいなあれはよかったと思う。全世界が見ているわけですから。日本の立ち位置としては承服いたしかねますみたいな表情に好感を持った」

と中野さんは会談の印象を話した。