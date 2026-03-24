福岡の看護師が「カルテ画像」SNS掲載→病院謝罪　対象は患者1人...懲戒解雇も「十分考えられる」が検討中

病床数130床を備える佐田病院（福岡市中央区）が2026年3月23日、看護師がSNS上に入院患者1人の「カルテ画像」を掲載し、個人情報を漏洩させる事案が生じたと公式サイトで発表した。なぜこんなことが起きたのか。病院に詳しい経緯を取材した。

初めてのケース、本人は「ものすごく反省」

佐田病院の公式サイトでは23日に院長名義で、入院していた患者1人に関して、看護師によるカルテ記載内容が漏洩したと発表があった。「現時点で情報流出による被害等は確認されていませんが、当該患者およびご家族の方に対し、ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、個人情報の取り扱いにかかる適切な管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」と謝罪している。

発表によると、6日に看護師が「SNS限定公開機能」を用いてカルテ画像を含む投稿をした。その後、22日22時頃に「SNS上の第三者アカウントによる投稿（いわゆるまとめ的な投稿）を通じて、本件を病院として把握し、当該看護師へのヒアリングを行った」。23日朝に再度のヒアリングを行い、同日午後、患者の家族に説明と謝罪をしたという。

再発防止策については、「院内全職員に対し、個人情報の適切な管理および取り扱いについて、改めて周知徹底を図り、更なる体制整備を含めた具体的な再発防止策を専門家の意見も踏まえ検討してまいります」と報告した。

一連を受けてXでは、「コンプラどうなっとんのよ」「再発予防は当たり前！当事者への処分はないの？」といった声も広がっている。

看護師の動機は何だったのか。佐田病院の事務担当は24日にJ-CASTニュースの取材に応じ、聞き取りに対して本人は「つい、やりました」などと説明したと答えた。病院の調査では「初めてのケース」で、「本人はものすごく反省していて、こんな大きなことになるとは思っていなかったみたいで、今は憔悴しきっている」ともいう。