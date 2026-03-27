SNSで人気の弁護士、池袋ストーカー殺人事件「なぜ防げなかったのか」主張に注目集まる

弁護士でインフルエンサーの岡野タケシ（武志）さんが2026年3月27日、26日に発生した東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンターメガトウキョー」で、女性店員が亡くなった死傷事件を受け、Xで現行法上のストーカーをめぐる問題に言及した。







「被害を防げないケースがあるという現実」

複数報道によると、21歳の女性店員が26歳の男に刃物で刺されて死亡し、男もその場で自らを刺して死亡した。その後の報道によると、男は女性の元交際相手で、25年12月にストーカー行為をしたとして逮捕されていた。警視庁は男に対し、禁止命令を出すなどの対応をとっていたという。

岡野氏は事件について、「サンシャインシティのポケモンセンターで起きた殺人事件。報道によると、被害者は事前に警察へストーカー被害を相談していたという。警察は禁止命令や逮捕で対応していたとも報じられている。それでも防げなかった」と説明。

「昨年のストーカーに対する禁止命令は3037件。過去最多を更新した」として、ストーカーをめぐる問題に言及した。

「ストーカーの手口は年々巧妙になっている」としつつ、「今回の事件は、相談しても、禁止命令が出ても、逮捕されても、それでも被害を防げないケースがあるという現実を突きつけている」と説明。

「それでも、相談しないよりは遥かにいい。最寄りの警察署か、警察相談専用電話『#9110』。記録が残ること自体が、次の一手を打つための土台になる」と呼びかけた。