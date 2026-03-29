「すみません」朝の通勤電車で隣の女性が居眠り...肩にもたれたまま動かず　降りる駅に着いて起きた出来事

朝の通勤電車では、多くの人が乗車し、思わぬ出来事に戸惑うこともある。2025年7月発表の国土交通省のデータによると、首都圏の主要路線では、朝の通勤時間帯に混雑率が高く、乗客同士が近い距離で過ごす場面も少なくない。

数年前、山田真由さん（仮名・30代）は、そんな車内での出来事をはっきり覚えているという。隣に座った女性が居眠りをし、何度も肩にもたれてきたそうだ。

電車が揺れるたびに隣の女性が倒れてくる

その日は、朝の通勤時間帯だった。運よく座席に座ることができ、スマートフォンを見ながら目的地へ向かっていた。車内は、想像していたほど混雑していなかったという。

だが、しばらくすると、隣に座っている若い女性が、かなり眠たそうにしていることに気づいた。

「スーツを着ていたので、会社員の方だと思います」

電車が揺れるタイミングで、その女性が山田さんのほうに倒れてきた。肩に軽く触れるような状態になり、女性は慌てて姿勢を戻して謝ったという。

「すみません......」

山田さんは、「大丈夫ですよ」と返したが、内心では少し戸惑いもあったようだ。

「落ち着いて座っていたかったのですが、隣で『コクンコクン』としているのが気になってしまって、スマホにも集中できませんでした。ちょっと困ったなと思いましたね」

その後も、電車が揺れるたびに女性は「ウトウト」し、再び肩にもたれかかってきた。女性はそのたびに「ハッ」と目を覚まし、体勢を整える――そんなやり取りが何度か続いた。