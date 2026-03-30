「候補者の名前も顔も出ないって...」　西宮市長選の新人候補ポスターを高市首相と吉村氏が「占領」結果は落選

2026年3月29日に投開票された西宮市長選は、現職の石井登志郎氏が自民党と日本維新の会が推薦する元西宮市議の田中正剛氏を655票差で破り、当選した。

一方で、今回の市長選で政策論戦と並んで、にわかに注目されたのが、候補者の写真がなく、自民党の高市早苗総裁や日本維新の会の吉村洋文代表の顔写真が大きく掲載されたポスターやチラシだった。「候補者不在」とも言われた選挙戦。J-CASTニュースの記者が現地取材した。

候補者不在のポスターやチラシが

兵庫県西宮市は、人口約50万人が住む中核市だ。市長選は2期務めた現職の石井登志郎氏に、新人2人が挑む構図となった。新人は自民党と日本維新の会が推薦する元西宮市議の田中正剛氏、無所属で障害者団体会長の畑本秀希氏。争点は、厳しい市財政の立て直し、待機児童の解消をはじめとする子育て支援などが挙げられた。

話題となったのは、自民党と日本維新の会の推薦を受けている田中氏を後押しするポスターやチラシだ。

選挙戦の告示前には、田中氏と高市総裁の2連ポスターで、その中で来年5月に街頭演説会を行うとの告知が街中で見かけられるようになった。選挙戦が始まってからは、街中に自民党総裁肩書で高市氏の顔写真とともに「私たちの応援する市長候補へあなたの1票を」と書かれたポスターが貼られ、市内の郵便受けには、高市総裁と吉村代表の顔写真とともに同様の文言が書かれたチラシが配布された。

ネット上には「誰の選挙やねん」「西宮市長選挙は吉村と高市が立候補してるん」「市長候補者の名前も顔も出ない市長選って何」などの投稿が見られた。

公明党の辻義隆・大阪市議は23日、自身のXで「この手法は、石川県知事・馳浩の選挙でも採用され、大きな逆効果を招いたはずだ」と指摘した。