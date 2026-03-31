共産党訴えた元党員の裁判を「応援」→3期目県議が公認得られず離党、党は対抗馬擁立へ

共産党を除籍・解雇された元党員が起こした裁判を「応援」するとSNSに書き込んだことなどが問題になり、共産党所属議員が会派を離脱し、党も離れることになった。離党するのは、大山奈々子神奈川県議。大山氏が2026年3月31日、記者会見して明らかにした。

大山氏は横浜市港北区（定数4）選出で、現在3期目。25年11月、党から27年春の統一地方選で公認しないことを伝えられ、離党を決めたという。大山氏は統一地方選に無所属で臨む一方で、党は対抗馬を擁立する方針だ。

「党を攻撃する裁判を応援するとは何事か、と言われた」

共産党では、漫画評論家の神谷貴行氏が規約違反に問われて除籍・解雇され、24年11月12日、党員・職員としての地位確認を求めて東京地裁に提訴している。除籍・解雇までにパワハラがあったなどとして、党側に約983万円の損害賠償も求めている。

神谷氏の除籍・解雇は、ベテラン党員だった松竹伸幸氏が党首公選制を著書で主張したことなどが原因で除名され、それに神谷氏が異論を唱えたことが発端。松竹氏は地位確認を求めて24年3月に提訴しており、係争中だ。

大山氏によると、神谷氏の訴訟を「応援」するとSNSで発信したことが、党側から「公認されない理由として一番言われたこと」だ。「党を攻撃する裁判を応援するとは何事か、と言われた」という。

大山氏は24年11月に、神谷氏のポストを引用して

「神谷・砂川（編注：23年の福岡県議選に党公認で出馬し、24年に除籍された砂川絢音氏）両氏の福岡問題、よく知らないのにコメントするなというご意見がありますので、この裁判を応援します。主張が食い違っている場合、第三者による裁定が必要です。ハラスメントや労働問題でもありますからね。党が間違っていないなら客観的に証明されることが必要だと判断しました」

と投稿しており、このポストが主に問題視されたとみられる。