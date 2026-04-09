乃木坂46の入学式ライブ「銀テープ」が続々転売　日大公式がメルカリで警告？その真相は

女性アイドルグループ「乃木坂46」が日本大学の入学式で行ったライブで、演出用の「銀テープ」が一斉に飛ばされたが、そのテープがフリマサイト上で次々に高額転売されている。

これに対し、日大公式を名乗るメルカリ上のアカウントが、転売禁止などを告げ、適正な対応を取るとのコメントを書き込んでいたと、X上で取り上げられた。日大が対策に乗り出したとの見方も一部で出たが、実際はどうなのか。日大に取材した。

出品が削除で「日大やるじゃん」と賞賛の声も

日本武道館で行われた入学式の途中で、会場が暗転すると、乃木坂メンバーが登場するサプライズにどよめきが起こり...。2026年4月8日の当日について、オリコンなど芸能メディアがその様子を伝えている。

それによると、メンバーの林瑠奈さん（22）がこの春、芸術学部を卒業した縁からサプライズが実現したという。ライブでは、「インフルエンサー」などのヒット曲が次々披露され、約1万8000人の新入生がメンバーから祝福を受けた。日大では、ここ数年、芸能人らのライブが入学式などで度々行われている。

今回の銀テープは、演出の1つとしてライブ中に宙に飛ばされた。

一方、テープは、この日のうちにフリマサイトで次々に出品された。メルカリでは、シルバー・ピンク・パープルの3色テープがセットなどで5000円前後で転売され、売り切れも続出していた。テープには、「日本大学」「乃木坂46」のロゴが入っていた。

そんな中で、銀テープ2枚を送料込み5500円で売り出した出品者に対し、日大公式を名乗るアカウントがコメントで警告していたとX上で画像が投稿され、大きな話題になった。テープは同大関係者以外への転売などは禁止されており、本部に報告したという内容だった。その後、本部とするアカウントが、報告を受けて確認したとして、「適正な対応を取らせていただきます」と告げたとする画像も投稿された。その後、テープの出品は削除されている。

こうした状況に対し、「ちゃんと転売に対応してる」「日大やるじゃん」と賞賛の声も相次いだ。