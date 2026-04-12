「ぶつかってくるな！」満員電車で突然の怒号　責められた女性が駅で降り、警察官に事情を説明するまで

電車の車内トラブルは、混雑時に起きやすいといわれる。国土交通省が2025年7月に公表した「都市鉄道の混雑率調査」によると、首都圏の主要路線では朝の通勤時間帯に150％を超える混雑率となる区間もあり、車内で身動きが取りづらい状態が日常的に発生している。

鈴木里奈さん（仮名・30代）が経験した出来事も、満員電車の中で起きた。

満員電車でカバンが当たってしまい...

ある年の初夏、都心にある職場から帰宅するため、いつもの時間に電車に乗っていたという。

「帰宅ラッシュと重なっていて、車内は『ぎゅうぎゅう』でした」

車両の中ほどまで押し込まれ、吊り革にもつかまれない状態だった。鈴木さんは足を踏ん張り、揺れに耐えながら立っていた。

しかし、大きな揺れが起こった瞬間、体勢を崩してしまったそうだ。両手で抱えていたカバンが、前に立っていた男性の背中に当たってしまったのだ。

「すぐに体勢を戻しましたが、電車が揺れるたびに少し触れてしまうことがあったんです」

すると、徐々に男性の様子が変わってきたようだ。始めは背中で軽く押し返すような動きをしていたのだが、次第に強く押し返してくるようになったという。

「だんだん背中を突き出す感じになって、わざと当てているように感じました」

鈴木さんはなるべく距離を取ろうとしたが、混雑のため身動きが取れなかった。そして、電車が大きく揺れたとき、再びカバンが当たってしまった。そのときだった――。

「ぶつかってくるな！！」

男性は突然、大きな声で怒鳴ったという。

「次当たったら、ただじゃおかないぞ！」

車内に響く声に、周囲の乗客の視線が集まってしまった。