【ボクシング】那須川天心、エストラダ「病院送り」でパワーアップ証明...元世界王者が指摘した「進化」とは

プロボクシングの元WBA世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏（46）が、2026年4月12日にユーチューブを更新し、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（帝拳、27）について、「完璧な戦い方で勝った」と高く評価した。

「天心選手は中間距離に強い」

WBC世界バンタム級2位・那須川は、11日に東京・両国国技館で挑戦者決定戦を行い、元世界2階級制覇王者で、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ、35）に9回終了TKOで勝利した。

試合は、那須川が序盤からペースを握った。エストラダを真っ向から受けとめ、力強いパンチを上下に打ち分けた。

この日は公開採点ルールが採用され、4回終了時の採点は、2人のジャッジが38－38のドロー。残る1人が39－37で那須川を支持した。

中盤以降も那須川のペースは崩れず、試合を優位に進めた。8回終了時の採点は、3人のジャッジ全員が那須川を支持（77－75、78－74、79－73）。最後は、エストラダがギブアップする形で試合が終了した。

スポーツ紙の報道によると、エストラダはろっ骨を骨折しており、試合後、病院に直行したという。

試合を現地で観戦した内山氏は「エストラダ戦は、うまい戦い方をした。天心選手は、中間距離に強い。5ラウンドあたりからエストラダも攻勢を強めてきた。接近戦になると、どうしてもパンチをもらう確率が高くなる。当てる確率は上がるが、もらうことも多くなる。天心選手は、接近戦でも引かないところが、良くなったところ。あれ（接近戦）で、エストラダは心が折れたところがある」