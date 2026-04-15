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デニーン「リベラリズムの失敗」にヒントがある　福島伸享氏が提唱する新しい政治システムとは

2026.04.15 10:45
リサーチ班

   2026年2月の衆院選で敗れた福島伸享氏（当選4回）は、新たな政治システムを模索するため、学識者や現元国会議員、経済人らの研究会立ち上げを目指す考えを明らかにした。今回の敗北を受け、これまでの政治活動の転換を考えている。「新しい政治システムとは何か」福島氏に聞いた。（聞き手　ジャーナリスト　菅沼栄一郎）

  • 福島伸享氏のプロフィール　2009年民主党から初当選。民主党で当選２回、無所属（会派「有志の会」）で当選２回。東大農学部農業経済学科卒、経産省（当時の通産省）入省。（菅沼栄一郎撮影）
    福島伸享氏のプロフィール　2009年民主党から初当選。民主党で当選２回、無所属（会派「有志の会」）で当選２回。東大農学部農業経済学科卒、経産省（当時の通産省）入省。（菅沼栄一郎撮影）
  • 民主主義の仕組みを考え直すべきなのか（画像はイメージ）
    民主主義の仕組みを考え直すべきなのか（画像はイメージ）
  • 福島伸享氏のプロフィール　2009年民主党から初当選。民主党で当選２回、無所属（会派「有志の会」）で当選２回。東大農学部農業経済学科卒、経産省（当時の通産省）入省。（菅沼栄一郎撮影）
  • 民主主義の仕組みを考え直すべきなのか（画像はイメージ）

AIに頼る選挙は民主主義ではない

   前回の選挙を通じて、「投票による民主主義」という仕組みを根本的に問い直すときが来たのではないか、と考えます。

   「ネット選挙」で有権者の相対的過半数を取ったにすぎない権力が、正当な権力なのか。 AIに判断を委ねる有権者に「主権」はあるのか。これでは主権はAIにあるのではないか。 これが、基本的な疑問です。

   民主政治というのは、多様な価値観がある中で。対話やコミュニケーションを通じてお互いが歩み寄り、可能な限り多くの人が納得する結論を得るプロセス自体に価値がある。選挙が、民主政治におけるその一番大事な舞台であると考えてきました。

   でも、ネット上で作られたイメージをAIなどに頼って選択することが選挙となるのであれば、それは果たして民主政治なのか 問わざるを得ません。

   同時に、私が主張してきた政治の在り方を考え直す必要を感じました。

エマニュエル・トッド「西洋は敗北した」
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福島伸享
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