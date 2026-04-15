登録者159万人の人気YouTuber、無許可で「自宅凸」の中学生ファンに困惑　「直インターホンはビビるて」

YouTuberのパンナコタさんが2026年4月12日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、ファンが無断で自宅に押し掛けてきたと報告した。

ドアホン越し「写真とか撮れたりします？」

パンナコタさんは動画映えするカラフルなお菓子を作ったり、食べたりする動画を投稿する男性YouTuberで、登録者数は159万人に達する。

「家バレしました。」と題した動画でパンナコタさんは、「視聴者、家来たー」と切り出し、半年以上前に撮影した、テレビドアホン越しに突然押しかけて来たファンとやり取りした際の映像を公開した。なお、ファンの顔にはモザイクがかけられ、声は機械音声に加工されていた。

訪れてきたのは男の子。男の子はドアホン越し「写真とか撮れたりします？」とお願いしてきた。パンナコッタさんがやんわりと拒否し、「家わかったの？」と尋ねると、男の子は「この近くで撮影したりしてますよね。このマンションの人みんな知ってると思います」と答えた。

聞けば、男の子は中学生とのこと。男の子はなおも「写真ダメですか？」と食い下がるも、パンナコタさんはオフ会を開催していないにもかかわらず「オフ会に来てくれた人に申し訳ないから断っているんですよ」と、適当な理由を付けて要求をかわそうとした。