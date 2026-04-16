スマイリーキクチ、京都・南丹市男児死体遺棄に悲痛　「数年前この場所で講演...みんな優しかった」

タレントのスマイリーキクチさんが2026年4月15日にXを更新。京都府南丹市で発生した11歳男児死体遺棄事件に言及。数年前に南丹市で講演を行ったことを明かし、「地域の方々はみんな優しかった」と振り返った。

「だから今も信じられない」

京都府南丹市で3月23日から11歳の男の子が行方不明となっていたこの事件。男児は13日に市内の山林で発見され、16日には男児の父親が死体遺棄容疑で逮捕された。

キクチさんは16日にXで「南丹市で行方不明だった男子小学生が願い叶わず天に召された」と事件に言及した。

また、「数年前この場所で講演を行いました」と明かした。

キクチさんは、「地域の方々はみんな優しかった、だから今も信じられない」と振り返り、「報道では遺体と言わず、配慮してご遺体と表現されている。身勝手ですが少年の写真も出さないで欲しい。顔写真を見ると胸が張り裂けそうになる...」と悲痛な胸の内をつづった。